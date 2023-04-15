استعدادات "تموين الإسكندرية" لاستقبال عيد الفطر المبارك

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، لاستقبال موسم الأعياد والمناسبات خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس محمود القليش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي باسم المديرية، إن وكيل الوزارة وجه جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.



وأضاف أن المديرية وضعت خطة لاستقبال عيد الفطر المبارك وكذلك عيد الأقباط وأعياد الربيع على عدة محاور أهمها المخابز البلدية حيث تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدي خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين دون ازدحام أو تكدس.

وتابع القليش: أما المحور الثاني المجمعات الاستهلاكية والبقالون التموينيون ومنافذ مشروع جمعيتي ، حيث شدد وكيل الوزارة على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة وكعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية، وكذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

وأردف: المحور الثالث هو محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، حيث تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها، أما المحور الرابع الأسواق العامة والسلاسل التجارية، حيث تم تسيير حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد أي نقص في أي سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلنا عن أسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وأوضح القليش أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة وإشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أي شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فوريا.