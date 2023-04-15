بوليسيتش يعود لتشكيل تشيلسي الأساسي في مواجهة برايتون بالبريميرليج

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل تشيلسي، اليوم السبت، نظيره برايتون، على ملعبه ستامفورد بريدج بالجولة 31 من البريميرليج، حيث ينطلق اللقاء في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وعاد الأمريكي كريستيان بوليسيتش لتشكيل البلوز الأساسي، بعد فترة غياب طويلة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليقرر لامبارد الاعتماد عليه كأساسي أمام برايتون.

ويعاني الفريق اللندني خلال الموسم الجاري 2022-2023 بالدوري الإنجليزي، من تراجع في النتائج، جعلته بعيدًا عن مكانته وسط كبار البريميرليج.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، فيما يأتي برايتون بالمركز السابع وفي رصيده 46 نقطة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة برايتون

وجاء تشكيل تشيلسي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تشالوباه - فوفانا - بدياشيلي - بن تشيلويل

خط الوسط: جالاجير - إنزو فيرنانديز - دينيس زكريا

وفي الهجوم: بوليسيتش - رحيم ستيرلينج - مودريك.