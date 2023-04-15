اشتباكات في مقر التلفزيون الرسمي السوداني

قال شاهد من وكالة «رويترز»، اليوم السبت، إن مذيعا ظهر على شاشة تلفزيون السودان الرسمي لفترة وجيزة، وقال إن اشتباكات تدور هناك فيما سُمعت أصوات إطلاق نار في الخلفية.

ودارت اشتباكات اليوم بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، فيما ادعت الأخيرة سيطرتها على مطار الخرطوم والقصر الجمهوري.

وقال الجيش، إن القوات الجوية السودانية تنفذ عمليات ضد قوات الدعم السريع.

وأظهرت لقطات من محطات البث طائرة عسكرية تحلق في السماء فوق الخرطوم، وأوضحت رويترز، إنه لم يتسن التأكد من صحة هذه المواد.

وشاهد صحفي من رويترز مدافع وعربات مصفحة منتشرة في الشوارع وسمع نيران أسلحة ثقيلة بالقرب من مقرات الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال الأطباء، إن اشتباكات اندلعت في أحياء سكنية وأصيب مدنيون.