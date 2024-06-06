الذهب يصعد 50 جنيها في الجرام بنهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، وبالتزامن مع اقتراب عيد الاضحي المبارك، ليصعد المعدن الأصفر مقدار 50 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.

وكسر سعر الجرام من عيار 21 أكثر الأعيرة انتشارا، لحاجز الـ3120 جنيها للبيع و3135 جنيها للشراء وعيار 21 نحو 35650 جنيها للبيع و3582 جنيها للشراء وأوقية الذهب حوالي 2359 دولار للبيع و 2360 دولار للشراء .

سجل سعر عيار 18 نحو 2674 جنيها للبيع و2684 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2085 جنيها للبيع و2092 جنيها للشراء والجنيه الذهب نحو 24.96 الف جنيه للبيع و25.08 الف جنيه للشراء.