حبس عاطلين في حيازة الأسلحة النارية بالمرج

قررت نيابة المرج، حبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات في حيازة أسلحة نارية للاتجار بها وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلَين مقيمين بدائرة القسم، حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما وبحوزتهما بندقية خرطوش و2 فرد محلى وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.