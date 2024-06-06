إصابة 17 شخصا فى انقلاب سيارة بصحراوى المنيا

فى حادث مأساوى بسبب السرعة الزائدة، أصيب اليوم 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

نقل 17 شخص فى حادث سيارة ربع نقل لمستشفي المنيا العام

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديداً بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 17 شخصا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي.