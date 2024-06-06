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الخميس 06 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعليمات جديدة من السكة الحديد لقائدي القطارات.. واعتذار للركاب

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الخميس تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات.

 وأكدت أن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة .

وأوضحت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط ..

وأكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل .

وتقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر قائدي القطارات ارتفاع درجة الحرارة درجة الحرارة