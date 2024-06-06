تعرف علي تشكيل الفراعنة المتوقع أمام بوركينا فاسو

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتنشر “البوابة نيوز” التشكيل المتوقع للمنتخب أمام بوركينا فاسو:

حراسة المرمي: محمد الشناوى

رباعى خط الظهر "محمد هانى ـ رامى ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ عمر كمال"، خط الوسط "مروان عطية - إمام عاشور حمدي فتحي.

الهجوم "تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وكان قد قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب ، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح.