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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 37 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقاهرة

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام
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تمكنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة من ضبط ٣٧ طن لحوم غير صالحة، وتم تحرير ٧٥ محضرًا للمخالفين .

كما تم ضبط أختام لحوم مزورة، وأحبار أختام مغشوشة كانت تستخدم بهدف التربح على حساب صحة المواطنين .

وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومصادرة الأختام والمادة الحمراء المستخدمة فى عملية ختم اللحوم وتشميع المكان وتحويل المخالفين للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف حملات ضبط الأسواق، وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

استقبال عيد الأضحى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة سلع مجهولة المصدر عيد الاضحى المبارك