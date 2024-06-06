محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم بروتوكولان تعاون مشترك بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور محمد عبد الملك - نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ودكتور وليد درويش - رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، وريم عوف – مدير فرع الإسكندرية، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، والدكتورة نيفين النحاس معاون المحافظ للمكتب الفني الهندسي، ودكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان، ويحيى زكريا رئيس حي عامرية ثان.

وفي كلمته أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بتوقيع مثل هذه البروتوكولات التي تأتي لصالح أهل الإسكندرية و في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن برنامج المنحة يتضمن تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة في حي العامرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 8 مشروعات فرعية في مكونات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، إحلال وتجديد ومد خطوط انحدار الصرف الصحى، وإنشاء سوق، ورصف الطرق وتبليط الشوارع بالإنترلوك بإجمالي مبلغ 61.1 مليون جنيه.



واستكمالًا للتعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع لتطوير حي العامرية 4، بتكلفة قدرها 10 مليون جنيه بمعونة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يشمل المشروع تنفيذ و ترميم وصيانة مدرسة سند 2 الابتدائية وترميم وصيانة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات (دمج)، ومد شبكات الصرف الصحي بعزبة كحلة بطول 3335 بأقطار متنوعة تشمل تنفيذ وصلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق ، حيث يوفر المشروع أثناء تنفيذه 6600 فرصة عمل يومية ويستمر تنفيذ المشروع لمدة 9 أشهر.

بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة

وفي الإطار ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة - بحي المنتزه ثان، بتكلفة 2 مليون و210 ألف جنيه بمعونة مقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP حيث يحقق المشروع أثناء تنفيذه عدد فرص عمل 2000 يومية عمل و يستفيد به نحو 379 ألف مواطن من سكان المنطقة وذلك خلال مدة عمل 9 أشهر .

وعقب توقيع البروتوكولات تم توزيع شيكات ورخص توفيق الأوضاع لعدد من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.