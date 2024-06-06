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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسل "إكسترا نيوز": 50 شاحنة مساعدات عبرت إلى غزة اليوم

شاحنة مساعدات
شاحنة مساعدات
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قال مراسل قناة إكسترا نيوز عوض الغنام، إن نحو 50 شاحنة مساعدات إنسانية عبرت اليوم إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم "قليل للغاية".

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز": "ربما يكون تدني هذا الرقم اليوم بسبب الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وتسلل شباب من المقاومة نحو معبر كرم أبو سالم وقتل جندي إسرائيلي".

وتابع "طبيعة ما عبر اليوم أو ما كان جاهزًا للعبور أغلبها مساعدات دوائية قادمة من منظمة الصحة العالمية، وكذلك مواد غذائية ودوائية من تبرع رجال الأعمال المصريين".

وأردف: "أهم ما لفت نظري هو مشهد مخزِ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حينما عبرت 6 أو 7 سيارات محملة بمواسير وأنابيب مياه كان من المفترض أن تدخل للجانب الآخر لتوفير الحد الأدنى من المياه النظيفة للأطفال والنساء في قطاع غزة، لكن ما زال الاحتلال يمُعن في هذا القهر للفلسطينيين وأعاد السيارات مرة أخرى".

شاحنة مساعدات قوات الاحتلال المقاومة الفلسطينية