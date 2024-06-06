تركي آل الشيخ عن فيلم"ولاد رزق": مستعدين لدعمه بشكل أكبر

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن استعداده لدعم فيلم "ولاد رزق"، متمنيًا عمل جزء رابع له.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا: "ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتأخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل أكبر، الكورة في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير أحمد عز ونجوم الفيلم".

وتابع: "وأتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم، إحنا جاهزين هل انتوا جاهزين يا فريق الفيلم؟ أتمنى أشوفه آخر 2025".

يشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ قد قال إن دعم "موسم الرياض" بالعملية الإنتاجية للفيلم بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار لرفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، كما أعلن عن أن الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة الملاكم الأوكراني العالمي تايسون فيوري كضيف شرف.