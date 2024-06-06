جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة لقرية شابور بالبحيرة

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس الموافق 6/6/2024، قافلة شاملة (طبية - تنموية -توعوية ) إلى قرية شابور مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ضمن تحالف جامعات اقليم الدلتا بالتعاون مع الاجهزة التفيذية بالبحيرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة، وفى اطار دور تحالف جامعات اقليم الدلتا فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور جامعة كفر الشيخ فى خدمة المجتمع ليس بمحافظة كفر الشيخ فقط بل وخارجها .

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور اماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اسامة العجمي رئيس قسم الاطفال، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري والتمريض والآداب والتربية النوعية، حيث جرى الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والتنموية والتوعوية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأن القافلة تناولت ورش عمل لتنمية مهارات النسيج والسجاد والخياطة والتفصيل وكذلك ندوات توعوية عن اخطار الهجرة غير الشرعية حيث ضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والتمريض والآداب والتربية النوعية.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع انحاء الجمهورية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

ومن جانبها أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة اليوم شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي وجرى أجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرية شابور مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ليبلغ العدد الاجمالي للحالات التى تم اجراء الكشف الطبي عليها 790 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.