أشاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بمنظومة العمل بمدرسة الحمام الثانوية بنات وتنظيم إدارة المدرسة لامتحانات تجريبية لطالبات المدرسة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى عقد لجان امتحانات مماثلة للامتحانات الفعلية في سبيل تعايش الطلاب والطالبات مع الأجواء الامتحانية ونموذج تدريبي؛ لما سيكون خلال امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها الإثنين المقبل.

وكيل تعليم: جرى عقد امتحان لمادة اللغة العربية بحضور 123 طالبًا وطالبة

وأوضح شحاته أن الامتحان التجريبي أجرى للطالبات من خلال عقد امتحان لمادة اللغة العربية بحضور 123 طالبًا وطالبة بالمدارس الثانوية بإدارة الحمام، وجرى توزيعهم على لجان امتحانات حيث جرى توزيع كراسة المفاهيم ونماذج البابل شيت، وكتابة أرقام الجلوس وواجبات كل طالب داخل لجنة الامتحانات.

وكيل تعليم مطروح: المراجعات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادرة "نقدر في عشرة أيام"

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاته، أن ذلك جاء بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادرة "نقدر في عشرة أيام"، والتي حققت من خلال تنظيم المراجعات النهائية للشهادة الثانوية العامة نجاحا كبيرا وإقبالا ملحوظا من الطلاب، وذلك وفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

تعليم مطروح: تنظم امتحانات تجريبية لطلاب الشهادة الثانوية بإدارة الحمام

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