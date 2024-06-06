حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقي معلومات تفيد قيام 5 متهمين بسرقة السيارات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات جرى التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتقطيعها وبيعها لمصانع الحديد الخردة ، وأرشدوا عن 4 سيارات وهيكل سيارة والأدوات المستخدمة فى التقطيع.

واعترفوا بنشاطهم الإجرامي من أجل الربح الغير مشروع وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.