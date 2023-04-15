تنظيم أطول مائدتي إفطار بمنطقتي المحطة والبلد بقليوب.. صور

نظم أهالي قليوب أمس مائدتي إفطار بمنطقتي المحطة والبلد تحت شعار إفطار العيلة في قليوب المحطة و "قليوب بتفرح " في منطقة قليوب البلد والذي يتم تنظيمه للمرة الثالثة على غرار إفطار المطرية.



أوضح أحمد الجمال، صاحب فكرة إفطار "قليوب بتفرح" أن الفكرة بدأت في عام 2019 وتوقفت أيام كورونا وعاد العام الماضي ونظم بمشاركة الآلاف من الأهالي العام الجاري.

وأضاف الجمال، أن الإفطار أقيم بنسخته الثالثة في شارع باريس وجلس فيها الغني بجوار الفقير، مشيرًا أن الإفطار هو نتيجة حماس الكثيرين من الأهالي والعائلات والمتطوعين.

وفي قليوب المحطة شارك الآلاف من الأهالي في إفطار "فطار العيلة" بشارع الجمعية في قليوب المحطة بحضور كبار العائلات والنواب.

قال مصطفى عبد الفتاح من منظمي الإفطار، إن هذا التجمع السنوي لأهالي قليوب يشير إلى ترابط الأهالي ويدعو للسلام بين كل الأهل أسرة واحدة.

افطار قليوب

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