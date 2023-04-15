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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا.. المحتجون يضرمون النار في مركز للشرطة بمدينة رين

المحتجون
المحتجون
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أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن المحتجين ضد الإصلاح التقاعدي أضرموا النار في باب مركز شرطة بمدينة رين في شمال غربي فرنسا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وتشير التقارير الإعلامية كذلك إلى أن المحتجين أضرموا النار في حاويات القمامة أمام مركز الشرطة في ساحة سانت آن في المدينة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة تمكنت من إخماد الحريق بسرعة، مستخدمة خراطيم المياه. ولم يصب أحد بأذى لعدم وجود أحد في المبنى لحظة الحادث.

يذكر أن المجلس الدستوري الفرنسي وافق يوم الجمعة على البنود الأساسية لمشروع القانون حول إصلاح النظام التقاعدي، والتي تتضمن زيادة سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 بحلول عام 2030.

وبعد إعلان قرار المجلس، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في العديد من المدن الفرنسية.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على القانون المثير للجدل خلال الأيام القريبة القادمة.

فرنسا المحتجون يضرمون النار مركز للشرطة بمدينة رين إشعال النار في مركز للشرطة بمدينة رين