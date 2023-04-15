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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية تبحث سُبل تعزيز علاقاتها مع كندا وفرنسا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بحث الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول في لقاءين منفصلين يوم الجمعة، مع كل من وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، سبل تعزيز علاقات بلاده مع هذين البلدين.
وناقش الرئيس الكوري الجنوبي مع وزيرة الخارجية الكندية سبل تطوير العلاقات بين كوريا وكندا، والملف الكوري الشمالي، فضلا عن الحاجة لتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
من جانب آخر، استعرض الرئيس الكوري مع وزيرة الخارجية الفرنسية العلاقات بين سيئول وباريس، معربا عن أمله في إرساء تعاون وثيق في مجالات عدة، لا سيما أشباه الموصلات والبطاريات والفضاء والطاقة النووية.

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