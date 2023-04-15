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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إزالة التعديات على الطريق العام والأرصفة بالعمرانية والدقي.. صور

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الطريق العام
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قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية بتنفيذ حملة مُكبرة على شارع ناصر الثورة وتم خلالها رفع إشغالات وتعديات المحال والباعة الجائلين وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي برفع تعديات وإشغالات كشك بشارع السودان مع شارع عمان متعدي على أرصفة المشاة وقام بزيادة المسطح المخصص له إلى ثلاثة أكشاك بدلًا من واحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بشارع أبي ربيعة المتفرع من شارع الهرم بحي العمرانية ورفع كفاءته.

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