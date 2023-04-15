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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الرعاية الاجتماعية والصحية بـ«الصحفيين»: رفع تغطية الأسنان.. وإلغاء رسوم التعاقدات الطبية.. وطلبات العضوية إلكترونيًّا

نقابة الصحفيين _
نقابة الصحفيين _ صورة أرشيفية
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أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن رفع حد التغطية لعلاج الأسنان للمشتركين في مشروع العلاج من ١٠٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه سنويًّا للعضو، بحد أقصى ٤٥٠٠ جنيه للأسرة، وذلك بعد موافقة مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير.

من جانبه قال محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج، إن خطوة زيادة الحد الأقصى لعلاج الأسنان جاءت بسبب رصد شكاوى السادة الصحفيين من ارتفاع تكلفة علاج الأسنان، وسوف تتبعها خطوات أخرى لتحسين الخدمات العلاجية وربط دعمها بارتفاع التكلفة.

وأضاف الجارحي: «من ضمن القرارات العاجلة التي تم إنجازها الفترة الأخيرة إلغاء الرسوم التي تم فرضها في وقت سابق على الأطباء والجهات العلاجية المختلفة من مستشفيات ومراكز أشعة وتحاليل وأسنان وعلاج طبيعي، لتجديد التعاقدات القديمة أو إبرام تعاقدات جديدة مع مشروع العلاج، وهو ما تسبب في إلغاء الكثير من التعاقدات. ولدينا خطة حاليًّا لإعادة العقود الملغاة وتوسيع شبكة التعاقدات».

وأشار إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية تستقبل طلبات الانضمام إليها وفق الآلية التي وضعها السكرتير العام للانضمام عبر واتساب والبريد الإلكتروني، كما أتاحت اللجنة إمكانية تقديم طلب إلكتروني، وينتهي موعد التقديم يوم الأربعاء ١٩ أبريل.

وكانت اللجنة قد طرحت منذ أيام استطلاعًا شاملًا للرأي لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم شارك فيه أكثر من ٧٥٠ صحفيًّا خلال أول يومين من بدء الإعلان عنه.

الانضمام إلى لجنة الرعاية الاجتماعية عبر الرابط التالي:
https://bit.ly/3N2h4or

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