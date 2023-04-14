الشوط الأول.. الاتحاد السكندري يتقدم على سموحة بهدف مابولولو



تقدم فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، على نظيره سموحة، بهدف نظيف دون رد، خلال الشوط الأول، في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٥ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الاتحاد السكندري، مابولولو، في الدقيقة رقم ٦، لينتهي الشوط الأول بتقدم زعيم الثغر على حساب الموج الأزرق في دربي الثغر.

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان.

خط الدفاع : هشام صلاح – عبد الله نصيب- محمود علاء – احمد بهاء.

خط الوسط : عمار حمدي – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – ساليفو مورو- محمد محمود.

خط الهجوم : مابولولو.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى : عمر صلاح.

خط الدفاع : بركات حجاج – احمد شوشه – محمد سعيد – احمد جمال.

خط الوسط : محمد الصباحي – مالك بعيو – مصطفى سعد – دوكوا دودو.

خط الهجوم : بنجامين بواتينج – حسام حسن.

الجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز التاسع برصيد ٣١ نقطة، بينما الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.