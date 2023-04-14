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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الطاقة السعودي يبحث مع وزير الخارجية الهولندي سبل تعزيز التعاون الثنائي

الأمير عبد العزيز
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز
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بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بمملكة هولندا وبكه هوكسترا، الذي يزور المملكة حاليا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، وبالأخص مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، حيث تطمح المملكة بأن تكون مصدرا رئيسًا له.

واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، إمكانية جعل ميناء "روتردام" بوابة صادرات الهيدروجين النظيف من المملكة لأوروبا، وجهود المملكة ومساعيها في مجال الطاقة والتغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وزير الطاقة السعودي هولندا التعاون