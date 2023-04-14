"الفار" يلغى هدف قندوسي في مرمى فاركو

ألغى الحكم نادر قمر الدولة هدف للاعب أحمد قندوسي لاعب الأهلي في مرمى فاركو باللقاء الذي يجمعها حاليا على استاد القاهرة الدولى في الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

وسجل أحمد قندوسي هدف ثاني للأهلي من تسديدة قوية في الدقيقة 40 ولكن الحكم الغاها بعد الرجوع لتقنية الفار.

وسجل محمود متولي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 20.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فاركو في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً اليوم بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولى في الجولة الـ26 من الدوري .

جاء تشكيل الأهلي أمام فاركو كالأتي:

حراس المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول _ ياسر ابراهيم _ محمود متولي _ محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي _ اليو ديانج _ قندوسي _ كريستو _ حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يمتلك فاركو المركز الثامن برصيد 32 نقطة.