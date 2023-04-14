بدون إمام عاشور.. ميتيلاند يتعادل مع ألبورج بمجموعة الهبوط

فرض فريق ألبورج، التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه ميتيلاند، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري إمام عاشور، خلال المباراة التي انتهت منذ قليل، والتي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الدنماركي في مجموعة تحديد الهبوط.

تواجد عاشور على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة اليوم، ليواصل جلوسه على دكة البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي.

ولم يشارك إمام عاشور في اللقاء، حيث اكتفى بمشاهدة تعادل فريقه مع ألبورج بنتيجة 1-1 من على الخطوط.

افتتح ألان سوسا التسجيل لصالح الضيوف في الدقيقة 42، قبل أن يدرك جوستاف إيزاكسن التعادل لرفاق إمام عاشور في الدقيقة 82 من زمن المواجهة.

بهذه النتيجة، ظل فريق ميتيلاند في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الدنماركي (الأول في مجموعة الهبوط) الذي يؤهل إلى المرحلة التمهيدية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك برصيد 35 نقطة، فيما يأتي ألبورج خامسًا بالمجموعة (قبل الأخير) وفي رصيده 19 نقطة.