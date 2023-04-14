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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام ورش العمل الفنية بمركز شباب السلام بالعريش

وكيل الوزارة الشباب
وكيل الوزارة الشباب يحضر ختام ورش العمل بمركز شباب السلام با
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شهد الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء  ختام ورش العمل لبرنامج الثقافة و الفنون قطاع مناحي الحياة بمركز شباب السلام بالعريش في إطار رؤية وزارة الشباب و الرياضة و بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى رعاية برنامج الثقافة والفنون قطاع مناحي الحياة لتدريب النشء علي ورش عمل تتضمن (رسم - مسرح -كورال -حكي ) ، وذلك يوم الخميس 13 أبريل.

وقد أقيم معرض ختام الأنشطة بمركز شباب السلام بقاعة المركز و خلال 10 حتي 13 أبريل بمشاركة 100طليع وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء و الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة

أكد عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء ، خلال كلمته علي إهتمام مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع المؤسسة بإحياء التراث و دعم المنظومة الثقافية المصرية كأحد أهم أهداف قطاع مناحي الحياة ،كما تسعى إلى تنمية الإنسان المصري في مجالات حياتية مختلفة . و إيمانا بأهمية الثقافة و الفنون في إثراء الشخصية المصرية ، و نشر الثقافة و دعم الفنون ركيزة للحفاظ على التراث الفني ، كما تضمن عرض المسرح و الكورال و الحكي و لوحات الرسم بايدي طلائع المركز

و أضاف إيهاب عبد الوهاب أن إهتمام وزارة الشباب و الرياضة للنشء و الشباب علي السواء في خلق بيئة داعمة للنشء في مصر و الذي أثمر عن تحسين وضع النشء.

كما أشار إلى أنه تم تدريبهم خلال ٤ أيام بنخبة من مدربي البرنامج لتمكينهم من العرض أمام وزير الشباب و الرياضة في زيارته القادمة.

كما أعرب عن ترحيبه بادائهم و اكد علي الدور المحوري للوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للنشء و اختتم كلمته بالتعبير عن خالص الشكر و التقدير لكل من أسهم و شارك و جعله واقعاً ملموساً و إضافة لإنجازات المركز و بإشراف عادل عبد الرحيم مدير مركز شباب السلام.

أشرف صبحى وزير الشباب اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء الشباب والرياضة