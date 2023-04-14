ختام ورش العمل الفنية بمركز شباب السلام بالعريش

شهد الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ختام ورش العمل لبرنامج الثقافة و الفنون قطاع مناحي الحياة بمركز شباب السلام بالعريش في إطار رؤية وزارة الشباب و الرياضة و بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى رعاية برنامج الثقافة والفنون قطاع مناحي الحياة لتدريب النشء علي ورش عمل تتضمن (رسم - مسرح -كورال -حكي ) ، وذلك يوم الخميس 13 أبريل.

وقد أقيم معرض ختام الأنشطة بمركز شباب السلام بقاعة المركز و خلال 10 حتي 13 أبريل بمشاركة 100طليع وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء و الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة

أكد عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء ، خلال كلمته علي إهتمام مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع المؤسسة بإحياء التراث و دعم المنظومة الثقافية المصرية كأحد أهم أهداف قطاع مناحي الحياة ،كما تسعى إلى تنمية الإنسان المصري في مجالات حياتية مختلفة . و إيمانا بأهمية الثقافة و الفنون في إثراء الشخصية المصرية ، و نشر الثقافة و دعم الفنون ركيزة للحفاظ على التراث الفني ، كما تضمن عرض المسرح و الكورال و الحكي و لوحات الرسم بايدي طلائع المركز

و أضاف إيهاب عبد الوهاب أن إهتمام وزارة الشباب و الرياضة للنشء و الشباب علي السواء في خلق بيئة داعمة للنشء في مصر و الذي أثمر عن تحسين وضع النشء.

كما أشار إلى أنه تم تدريبهم خلال ٤ أيام بنخبة من مدربي البرنامج لتمكينهم من العرض أمام وزير الشباب و الرياضة في زيارته القادمة.

كما أعرب عن ترحيبه بادائهم و اكد علي الدور المحوري للوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للنشء و اختتم كلمته بالتعبير عن خالص الشكر و التقدير لكل من أسهم و شارك و جعله واقعاً ملموساً و إضافة لإنجازات المركز و بإشراف عادل عبد الرحيم مدير مركز شباب السلام.