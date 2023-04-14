الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الأرميني القضايا الثنائية والإقليمية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحث مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان عددا من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية خلال اجتماعهما في أوزبكستان.

وذكرت "الخارجية الروسية" في بيان بثته عبر موقعها الرسمي أن الجانبين ناقشا عددا من القضايا المشتركة على جدول الأعمال الثنائي.

وأشار البيان إلى أن لافروف وميرزويان تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة على الساعة الإقليمية والدولية، مضيفا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود في جميع اتجاهات التسوية الأرمنية الآذرية، وفقا لاتفاقيات (2020-2022) بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان.

كما اتفق وزيرا خارجية روسيا وأرمينيا على مواصلة الاتصالات الدبلوماسية، بحسب البيان.