مصرع شخص صدمته سيارة بطريق الخارجة – باريس في الوادي الجديد

الجمعة 14/أبريل/2023 - 01:53 م

لقى شخص مصرعه، في حادث سير، اليوم الجمعة، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين وفاة صبري عبد الرحمن آدم حسنين، 61 عامًا، ومقيم حي أرض السلام بمدينة الخارجة، بعد أن صدمته سيارة بطريق " الخارجة – باريس" بعد كمين " السادات" بالطريق بحوالي 2 كم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.