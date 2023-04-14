بكين تحث طوكيو على التصرف بحكمة إزاء القضايا العسكرية

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، الجانب الياباني على التصرف بحكمة في القضايا العسكرية والأمنية، على خلفية زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني في السنوات الأخيرة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري تعليقا على تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع اليابانية وقعت عقودا بقيمة 2.84 مليار دولار أمريكي مع شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، لتطوير قوة صاروخية جديدة للتمكن من ضرب الأهداف التي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن اليابان.

وأكد: "يحتاج المجتمع الدولي إلى البقاء في حالة تأهب قصوى إزاء زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

وأشار وانج وين بين، إلى أن "اليابان تبالغ باستمرار في رواية التهديد الصيني، وانتهكت مرارا التزاماتها المنصوص عليها في الدستور السلمي، والسياسة الموجهة نحو الدفاع حصرا، وتزيد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، وتطور أسلحة هجومية، كما تسعى نحو امتلاك قدرات ضاربة".

وأضاف أن "هذا الوضع يلفت انتباه الصين بشدة، وستتابع التطورات عن كثب".