الدوري الأوروبي.. مارسيال يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام إشبيلية

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إشبيلية الإسباني، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف مانشستر يونايتد، نظيره إشبيلية، اليوم الخميس، على ملعبه أولد ترافورد، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الفرنسي أنتوني مارسيال، هجوم اليونايتد أمام الفريق الأندلسي، وذلك بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ودفع تين هاج بثلاثي يعاون المهاجم الصريح مارسيال، هم، البرازيلي أنتوني، برونو فيرنانديز، وجادون سانشو.

ويعاني فريق الشياطين الحمر من الغيابات التي ضربت قلعة مسرح الأحلام بسبب الإصابة، حيث يفتقد نجمه ماركوس راشفورد، كما يغيب لوك شاو الظهير الأيسر، بالإضافة إلى أليخاندور جاراناتشو.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، كالآتي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان ييساكا - رافائيل فاران - ليساندرو مارتينيز - مالاسيا.

خط الوسط الدفاعي: كارلوس كاسيميرو - مارسيل سابيتزر.

خط الوسط الهجومي: أنتوني - برونو فيرنانديز - جادون سانشو.

وفي الهجوم: أنتوني مارسيال.