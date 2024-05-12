الصين تحذر حكومة الفلبين من عواقب طرد أي من دبلوماسييها

حذرت وزارة الشئون الخارجية الصينية، حكومة مانيلا من عواقب طرد أي دبلوماسيين صينيين، مؤكدة أن اتخاذ أي إجراء متسرع في هذا الشأن؛ يمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر بالفلبين.

وأوضحت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية - التي أوردت النبأ اليوم - أن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الصينية لين جيان، أصدر بيانا يتضمن هذا التحذير بعد حث وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو، ومستشار الأمن القومي إدواردو أنو؛ وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، على طرد دبلوماسي صيني؛ بزعم أنه قام بتسجيل اتصال هاتفي مع رئيس القيادة الغربية بالقوات المسلحة الفلبينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية "إنه إذا ثبتت صحة ذلك؛ فإن اتخاذ هذا الاجراء؛ يمكن أن يؤدي إلى عواقب دبلوماسية وقانونية شديدة، ونطلب من الفلبين ضمانا بأن يتمكن الدبلوماسيون الصينيون من أداء واجباتهم بطريقة طبيعية، وتوقف أي استفزازات وانتهاكات".

وأكد المتحدث الصيني - بحسب الصحيفة الفلبينية - ضرورة امتناع الفلبين عن اتخاذ أي خطوات "طائشة"؛ يمكن أن تكون لها نتائج عكسية على الفلبين.