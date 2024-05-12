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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير خارجية النمسا: نراقب أنشطة التجسس الروسية في البلاد

ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج
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أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا أن وزارته على اتصال دائم مع وزارة الداخلية ومديرية أمن الدولة والمخابرات فيما يتعلق بشبهات التجسس الروسية على البلاد أو غيرها من الأنشطة التي لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للقانون الدبلوماسي ووضع الدبلوماسيين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وقال شالينبرج-في تصريحات له اليوم الأحد -إن عدد الموظفين المعتمدين في البعثات الدبلوماسية الروسية في النمسا انخفض منذ بداية عام ٢٠٢٢.. مشيرا إلى أن عدد البعثة الروسية قبل الحرب على اوكرانيا كان ٢٨٨ شخصا وأصبح الأن ٢٥٨ دبلوماسيًا وموظفًا فنيًا وإداريًا مسجلًا.
وأوضح الوزير أنه تم طرد إجمالي أحد عشر دبلوماسيًا روسيًا منذ عام 2020 كما يتم تبادل البيانات ذات الصلة بموظفي البعثات الروسية في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن عبر قواعد البيانات.

النمسا شبهات التجسس الروسية