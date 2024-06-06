الثانوية العامة 2024.. 37 ألفا و236 طالبا طالبة يؤدون الامتحانات أمام 107 لجان بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، استمرار رفع درجة الاستعداد بالمديرية وبجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين القادم 10 يونيو الجاري بأداء الطلاب للمواد التي لا تضاف للمجموع.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له اليوم الخميس، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالبا وطالبة بواقع (28152 علمي علوم – 2311 علمي رياضة – 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 18 ادارة تعليمية.

تجهيز 41 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين

وأضاف وكيل الوزارة أنه جارٍ رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، ومراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والانارة وتوافر المياه، والالتزام بكل توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والانتهاء من تجهيز جميع اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والبالغ عددها 41 استراحة موزعة على جميع الإدارات كما تم مدها جميعا بكل الأجهزة والمعدات اللازمة للتيسير على السادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من ضيوف المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة كما تم عمل بروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات، بالإضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

ووجه وكيل الوزارة، بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اجتماعه مع مديري المديريات، والتي تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024