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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطلَين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عاطلَين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر.
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين- مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات).
 بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

للأسلحة النارية أسلحة نارية وذخائر ضبط عاطل ين بالقاهرة