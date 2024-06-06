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الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 25289 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 25289 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (25289) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 

(1190) مخالفة السير بدون تراخيص.

(22) دراجة نارية مخالفة.

(9279) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 (17) مخالفة موقف عشوائى.

 (1110) مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 (11) مخالفة شروط التراخيص .
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وزارة الداخلية الحملات المرورية الطرق والميادين