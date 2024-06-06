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الخميس 06 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الامن يضبط المتهمة بالنصب على المواطنين بتجارة الذهب في القاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية نظير عمولة من الأرباح
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما الجرائم المستحدثة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات) بإدارة شركة "كائنة بمحافظة القاهرة" تقوم من خلالها بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فى البورصات العالمية (الذهب – الفضة) نظير عمولة من الأرباح والتى يتم تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية وقيامها بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لنشاطها الإجرامى. 
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

التجارة الإلكترونية بالنصب والإحتيال على المواطنين ضبط إحدى السيدات بالقاهرة الذهب الفضة