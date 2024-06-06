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الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

حصيلة 24 ساعة.. ضبط
حصيلة 24 ساعة.. ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2764 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط 22 قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 269 حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 9 قضايا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. 

وزارة الداخلية المنافذ ضبط 2764 مخالفة مرورية متنوعة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات