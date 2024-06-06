الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك جنوبي غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل جندي في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء مهمة لواء قتالي في رفح الفلسطينية،اليوم الخميس.

ومن جانبها، أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، سابرينا سينج، أن رصيف غزة العائم سيُعاد تركيبه قريبا لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت سابرينا سينج، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن الجندي الأمريكي الذي أُصيب في حادث غير قتالي على سفينة على مقربة من الرصيف العائم الشهر الماضي، ما زال في حالة مرضية دقيقة، ونقل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وشددت على أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن سينج، كانت قد أعلنت - في وقت سابق - أنه لم يتم تعليق إسقاط المساعدات عبر الجو، مضيفة أن العمليات سوف تستأنف عندما تكون الظروف الجوية والأمنية ملائمة على الأرض.

