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الخميس 06 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البيت الأبيض: بيان مشترك من الولايات المتحدة وعدة دول بشأن غزة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا من قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا ودول أخرى بشأن غزة، طالب إسرائيل وحماس بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، وذلك وفقا لنبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال البيت الأبيض إن البيان المشترك "يدعو قادة كل من إسرائيل وحماس لتقديم تنازلات"، من أجل إبرام هذا الاتفاق المتعثر.

وأوضح البيت الأبيض أن "هذه الدول تدعم بشكل كامل تحركا باتجاه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، وفقا للمقترح المطروح الآن على الطاولة.

البيت الأبيض وقف اطلاق النار تحرير الرهائن بيان مشترك إسرائيل وحماس