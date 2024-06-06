البيت الأبيض: بيان مشترك من الولايات المتحدة وعدة دول بشأن غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا من قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا ودول أخرى بشأن غزة، طالب إسرائيل وحماس بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، وذلك وفقا لنبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال البيت الأبيض إن البيان المشترك "يدعو قادة كل من إسرائيل وحماس لتقديم تنازلات"، من أجل إبرام هذا الاتفاق المتعثر.

وأوضح البيت الأبيض أن "هذه الدول تدعم بشكل كامل تحركا باتجاه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، وفقا للمقترح المطروح الآن على الطاولة.