«الرعاية الصحية»: بروتوكول تعاون لزيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع إحدى مؤسسات الدعم النفسي، وذلك خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".

وشهد توقيع البروتوكول، كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد واصف، رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وعبّر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع المؤسسة، مشيرًا إلى أن التعاون في مجالات زيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية والحد من الوصمة وتدريب مقدمي الرعاية الصحية على التوعية بالصحة النفسية وتدخلات المحن بتقديم المساعدة والدعم الإنساني وقت الأزمات.

وأكد الدكتور السبكي، أن التعاون يأتي في إطار رؤية الهيئة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي وضم خدمات الصحة النفسية وفقًا لتوصيات الحوار الوطني بضم خدمات الصحة النفسية العلاجية لحزمة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف السبكي، أن التعاون يشمل عقد ورش العمل والدورات التدريبية لبناء قدرات وتعزيز مهارات ومعارف العاملين في هيئة الرعاية في مجال الصحة النفسية ومقدمي الرعاية الأولية والتدريب على الممارسات القائمة على الأدلة العلمية لتقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية بأعلى المعايير.

وأضاف، أيضًا، أن التعاون سيتضمن توفير خدمات الدعم النفسي للفئات المحتاجة في محافظات تطبيق المنظومة من توفير أخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الشباب والأسرة بالمرض النفسي وأخطاره وطرق علاجه في بيئة آمنة.

وتابع الدكتور السبكي، أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة وتأثيرها الإيجابي على جودة الحياة والإنتاجية الفردية والاجتماعية وتقليل الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالأمراض النفسية والتي تشمل التكاليف الطبية وفقدان الإنتاجية، ومؤكدًا أن العمل المشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومؤسسة فاهم يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة في مجال دعم الصحة النفسية.

ومن جانبها، عبّرت السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض النفسية، مؤكدة أن التعاون يعزز الشراكة المجتمعية في دعم الصحة النفسية وتعزيز الوعي بها والحد من الوصمة، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية الشاملة للأفراد والمجتمعات.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أهمية الدعم النفسي في بناء مجتمعات أكثر صحة واستقرارًا، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية وتقديم الدعم اللازم للأفراد والمجتمعات المحتاجة، كما أكدت على أن العمل المشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمؤسسة في مجال دعم الصحة النفسية يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين جودة الحياة والرعاية الصحية للمواطنين في مصر وفي العالم أجمع بشكل عام.

ووقع البروتوكول، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتورة سحر علي، المدير التنفيذي للمؤسسة .

وفي الختام، أعرب الدكتور السبكي عن تفاؤله بأن هذا التعاون سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الصحة النفسية بمصر، مؤكداً على التزام الهيئة بمواصلة جهودها في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية لجميع المواطنين.

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