استقرار حالة الطقس ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية (صور)

تشهد محافظة الإسكندرية استمرار الموجة الحارة اليوم الخميس، حيث سجلت درجة الحرارة 32 درجة مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة لاصل إلى 51%، وسرعة رياح 16 كم/ ساعة.

وقد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، استقرار حالة الأمواج في شواطئ بالقطاع الشرقي ورافع الراية الخضراء، وفي القطاع الغربي والعجمي حالة البحر أعلى من إرتفاعها وللتحذير رافعين الراية الصفراء.

وحذرت السياحة والمصايف بالاسكندري إلى أتباع أساليب الأمان الخاصة بفرق الإنقاذ، درجة الحرارة النهاردة ٣٣ ونسب إشغال شواطئ متوسطة.

كما حذرت من دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية اتواصل مع الإدارة وانت في الشاطئ هتاخد حقك، العامل مش من حقه يحط شمسية قدامك لو حصل كلمنا.

والانتباه إلى عدم إلقاء اكياس الحلويات والعصاير او اي مخلفات فى البحر أو علي الرملة لتكون شواطئنا في اجمل صورة، عدم الخروج بره الشاطئ بملابس البحر للمحافظة علي الآداب العامة للطريق، دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا لو العامل طلب مقابل أرفض وقوله انك عارف انها مجانا و لو اجبرك اتصل بينا.