الأمن يضبط 210 طربة حشيش في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عنصر إجرامى بمطروح بحوزته 210 طربة لمخدر الحشيش.. تقدر قيمتها المالية بـ 1،8 مليون جنيه



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته 210 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22،5 كيلو.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،8 مليون جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.