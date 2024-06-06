في احتفالية كبرى| نقابة الصحفيين تكرم 5 زملاء بـ«البوابة نيوز» لحصولهم على الماجستير.. صور

الخميس 06/يونيو/2024 - 02:05 م

كرمت نقابة الصحفيين 5 من الزملاء بمؤسسة البوابة نيوز بعد حصولهم على درجة الماجستير، وذلك في احتفالية كبرى أقامتها النقابة الإثنين 3 يونيو بقاعة محمد حسنين هيكل.

وشمل التكريم كل من الزميل مصطفى حمزة والزميلة هناء قنديل والزميل محمد خيري والزميلة هايدي محمد والزميلة ريم مختار.

وحضر الحفل الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة منهم السكرتير العام جمال عبد الرحيم والكاتب الصحفي حسين الزناتي ومحمود كامل ومحمد الجارحي ودعاء النجار، وتسلم الزملاء درع التكريم من نقيب الصحفيين تقديرًا لجهودهم العلمية.

وكانت الرسائل العلمية للزملاء على النحو التالي:

حصل الزميل مصطفى حمزة على درجة الماجستير في علم الاجتماع السياسي بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان: "نقص الوعي وأثره على ظاهرة الإرهاب في المجتمع المصري.. تحليل سوسيولوجي لما بعد 25 يناير 2011".

حصلت الزميلة هناء قنديل على درجة الماجستير في التاريخ بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان: "الفكر التكفيري لتنظيم الجماعة الإسلامية في باكستان.. دراسة تاريخية (1947- 2013)".

حصل الزميل محمد خيري على درجة الماجستير في الفلسفة السياسية بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان: "الأصول الفلسفية للسياسة الإيرانية المعاصرة.. محمد خاتمي دراسة حالة".

حصلت الزميلة هايدي محمد على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان: "دور صحافة الفيديو بالمواقع الإلكترونية الصحفية في توعية المرأة المصرية بالقضايا الصحية.. دراسة ميدانية".

حصلت الزميلة ريم مختار على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان: "الاستراتيجيات الاتصالية في إدارة الأزمات بالمؤسسات الدينية المصرية.. دراسة حالة الكنيسة الأرثوذكسية".

تكريم الزميل مصطفى حمزة

تكريم الزميلة هناء قنديل

تكريم الزميل محمد خيري

تكريم الزميلة هايدي محمد