زراعة بني سويف تنظم ندوة حول تقنيات ترشيد استخدام المياه بمشاريع استصلاح الأراضي الجديدة

نظمت كلية الزراعة بجامعة بني سويف ندوة بعنوان " تقنيات ترشيد استخدام مياه الري في مشاريع استصلاح الأراضي الجديدة " بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الأراضي، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبداللطيف هشام عميد الكلية، والدكتور عصام الدين شوقي رئيس الجمعية المصرية لعلوم الأراضي.

وحاضر بها الدكتور عبد العزيز شتا أستاذ الأراضي المتفرغ - قسم الأراضي والمياه كلية الزراعة جامعة عين شمس.

وأوضح رئيس الجامعة أن الندوة تهدف إلى استعراض المزيد من التقنيات والأساليب الحديثة التي يمكن تطبيقها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث أن فكره ترشيد المياه وخاصه في الأراضي المستصلحة حديثا تعتبر من الأولويات التي يجب النظر اليها خلال الفترة الحالية ، لاسيما وأن مبادئ الجمهورية الجديدة تولي اهتمام كبير بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي احتل مرتبة متقدمة في رؤيه مصر 2030 وعلى رأسها مشروع مستقبل مصر و الذي يمثل جوهرة الإنتاج الزراعي حيث اعتمد بشكل كبير على مبادئ ترشيد استهلاك المياه في المساحات الزراعية الكبيرة وفقا للتقنيات الحديثة .

وأشار الدكتور عبد اللطيف هشام عميد الكلية إلى أن الندوة استعرضت محاضرة حول تقنيات ترشيد استخدام المياه في مشروعات استصلاح الأراضي في مصر، و محاضرة حول استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لإدارة الموارد المائية والتخفيف من آثار تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى مشاركة العديد من الجهات في الندوة وممثلين لأقسام الأراضي والمياه بكليات الزراعة من جامعات الفيوم والقاهرة وأسيوط وعين شمس وبنها والأزهر والمركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعة.