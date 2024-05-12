خبراء بالناتو يؤكدون على أهمية منطقة الجوار الجنوبي للحلف

أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ميرتشيا جيوانا على أهمية الجوار الجنوبي لحلف الناتو.. قائلا: "إن ما يحدث في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية، وهو ما يتطلب اهتماما كبيرا من الجميع".

جاء ذلك خلال اجتماع استضافة صندوق مارشال الألماني في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما أفاد بيان صادر عن الحلف اليوم الأحد.

ومن جهته قدم الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج مقترحات ملموسة للحلفاء بهدف الاتفاق على مجموعة من التدابير لتعزيز نهج الحلف تجاه جواره الجنوبي الوقت المناسب قبل قمة الناتو المقرر عقدها في واشنطن في يوليو المقبل.

ونشرت مجموعة مستقلة من الخبراء المعنيين بدعم أفكار الناتو في جوارها الجنوبي تقريرها النهائي والنتائج الرئيسية، إيذانًا بنهاية عملها، حيث يحتوي التقرير على عدة توصيات لتشكيل نهج الناتو تجاه مناطق تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل.

وقدمت مجموعة الخبراء التي ضمت 11 شخصية بارزة برئاسة البروفيسورة آنا سانتوس بينتو الأستاذ المساعد في قسم الدراسات السياسية ونائب عميد مساعد لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة نوفا البرتغالية، النتائج التي توصلت إليها إلى مجلس شمال الأطلسي في مارس الماضي.. وقدم وزراء خارجية الناتو تعليقاتهم خلال اجتماعهم في أبريل الماضي.