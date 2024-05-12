نديم جرجوره وبيتر برادشو يحصدان جائزة الإبداع النقدي من مركز السينما العربية

أعلن مركز السينما العربية عن منح جائزة الإنجاز النقدي لهذا العام لكل من الناقد اللبناني نديم جرجوره والناقد البريطاني بيتر برادشو تقديراً لمسيرتهما المهنية المميزة.

ومن المقرر أن يتسلما الجائزة خلال حفل يقام في سوق الأفلام ضمن الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي.

ويشارك كلا الناقدين بمقالين في العدد 22 من مجلة السينما العربية الصادر عن مركز السينما العربية ضمن فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي.

علق ماهر دياب وعلاء كركوتي، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية على الجائزة: "يمنح مركز السينما العربية جائزة الإنجاز النقدي لهذا العام لاثنين من أبرز النقاد في عالم صناعة السينما العربية والعالمية وهما الناقد اللبناني نديم جرجورة لما قدمه من إسهامات على مستوى الكتابة والتأليف والتدريب طوال أكثر من 35 سنة من العمل في الصحافة الفنية والنقد السينمائية. وعلى المستوى الدولي الناقد بيتر برادشو الذي شغل منصب كبير النقاد السينمائيين بصحيفة الجارديان منذ عام 1999، والضيف الدائم على أكبر المهرجانات السينمائية الدولية مثل كان وبرلين وفينيسا، والذي تنقل بين الأنواع الأدبية المختلفة فكتب المقال النقدي والرواية والقصة القصيرة".

وقال نديم جرجوره "إن منح ناقدٍ سينمائي عربي تكريماً من مركز سينمائي، يهتمّ أساساً بالسينما العربية، يُشير الى أنّ للنقد السينمائي مكانةً وأهميةً في مركز يكترث، من بين أمور عدّة، بأحد أبرز جوانب صناعة الأفلام، أو المشاركة، بشكل ما، في صناعتها. بالتأكيد، يُسعدني التكريم، ويُسعدني أنْ يأتي التكريم من مركز السينما العربية تحديداً، لأنّ هناك مشتركاً بين المركز وبيني، يتمثّل بالاهتمام بالسينما العربية أولاً وأساساّ."

وعن حصوله على الجائزة قال بيتر برادشو: "تتملكني سعادة غامرة لقبول هذه الجائزة. بالنسبة لي، النقد هو فعل من المشاركة الفكرية والعاطفية، وفعل التزام وفعل حب. لذا فإن الاحتفاء بي كناقد من قبل مركز السينما العربية هو أمر رائع".

نديم جرجوره صحفي وناقد سينمائي لبناني من مواليد عام 1965. بدأ العمل في الصحافة منذ عام 1984، وكتب للعديد من الصحف والمنصات الإعلامية العربية من بينها العربي الجديد القطرية، والسفير البيروتية، وجريدة الفنون الكويتية، كما شغل منصب محرر قسم السينما وكاتب عمود أسبوعي في مجلة "المجلة" ومجلة "زهرة الخليج" الإماراتيتين. كما صدر له العديد من الدراسات السينمائية وتولى عضوية العديد من لجان التحكيم بالمهرجانات العربية والدولية من بينها مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان القدس للسينما العربية، ومهرجان مالمو للسينما العربية.

وُلد بيتر برادشو في قرية ليتشمور هيث الإنجليزية، على بعد نصف ساعة فقط من لندن. التحق بجامعة كامبريدج، حيث درس الأدب الإنجليزي، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب. بدأ العمل في الصحافة الفنية ككاتب عمود في صحيفة London Evening Standard، قبل أن ينتقل إلى صحيفة الجارديان ويصبح كبير النقاد السينمائيين بها. نشر مجموعة مقالاته ومراجعاته الفنية في كتاب بعنوان "الأفلام التي صنعتني"، كما نشر ثلاث روايات ومجموعة قصصية قصيرة.

جائزة الإنجاز النقدي يستهدف بها مركز السينما العربية جذب الأضواء إلى مهنة النقد، عبر تكريم أحد النقاد العرب أو الأجانب سنوياً في مهرجان كان السينمائي، وكان مركز السينما العربية قد قدم الجائزة من قبل إلى الناقد والإعلامي المصري الراحل يوسف شريف رزق الله ومن لبنان إبراهيم العريس ومحمد رُضا ومن أميركا ديبورا يانغ وسيدني ليفاين.