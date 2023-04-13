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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية السعودية وهولندا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، في جدة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا، أوجه العلاقات الثنائية في عدة مجالات وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين.

وتبادل الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، وجهات النظر حيال الأزمة الروسية الأوكرانية، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًّا بما يحقق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

فيصل بن فرحان هولندا السعودية