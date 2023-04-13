أول تعليق من رونالدو على قرار النصر السعودي بإقالة رودي جارسيا

علق أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، على قرار إقالة النادي للمدرب الفرنسي رودي جارسيا.

ورحل رودي جارسيا عن تدريب النصر، بعد قرار من إدارة النادي بالاستغناء عنه، بعد سقوط العالمي في فخ التعادل السلبي في المباراة الأخيرة أمام الفيحاء، ليتخلف الفريق بقيادة رونالدو، عن اتحاد جدة متصدر جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) بفارق 3 نقاط.

ونشر النادي السعودي بيانًا، نص على: «قررت إدارة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب رودي جارسيا».

وأضاف البيان: «تم الاتفاق مع جارسيا على رحيله من منصبه، ونثمن لجارسيا كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ونتمنى له التوفيق».

ونشر صاروخ ماديرا صورة تجمعه مع رودي جارسيا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ووجه رونالدو رسالة إلى جارسيا، قائلًا: «أسعدني العمل معك، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل».

ومن المنتظر تولى الكرواتي دينكو مدرب فريق الشباب بنادي النصر، مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول، خلفًا للفرنسي رودي جارسيا.