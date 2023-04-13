رسميًا.. النصر السعودي يقيل رودي جارسيا مدرب رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، إقالة الفرنسي رودي جارسيا من تدريب الفريق بشكل رسمي، ليرحل عن العالمي الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقرر نادي النصر، الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعد تعادل العالمي، السلبي في المباراة الأخيرة أمام الفيحاء، ليتخلف الفريق بقيادة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن اتحاد جدة متصدر جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) بفارق 3 نقاط.

ونشر النادي السعودي بيانًا، نص على: «قررت إدارة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب رودي جارسيا».

وأضاف البيان: «تم الاتفاق مع جارسيا على رحيله من منصبه، ونثمن لجارسيا كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ونتمنى له التوفيق».

ومن المنتظر تولى الكرواتي دينكو مدرب فريق الشباب بنادي النصر، مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول، خلفًا للفرنسي رودي جارسيا.

أسباب إقالة رودي جارسيا من تدريب النصر

وكشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، عن أسباب إقالة رودي جارسيا من تدريب النصر، مؤكدة أن المدرب الفرنسي أهان لاعبي الفريق مساء اليوم التالي من مباراة الفيحاء، بعدما اجتمع باللاعبين فور انتهاء المران، وشن عليهم هجومًا حادًا.

وأوضحت الصحيفة، أن جارسيا هاجم بعض اللاعبين بعبارات قاسية، وتهكم على البعض بكلمات: «دللتكم بما فيه الكفاية».. «انت لاعب عادي».. «اذهب إلى الرديف».

وحمل جارسيا اللاعبين مسؤولية فقدان النقاط في الصراع على لقب الدوري السعودي.

ووجه هجومًا حادًا على الجناح عبدالرحمن غريب، واصفًا إياه بـ«كينج جدة»، وقال له: «من تكون حتى تتذمر من تغييرك في المباراة؟ لقد جاملتك في العديد من المباريات وأنت لاعب عادي ومن اليوم أنت خارج حساباتي».

كما هاجم المدرب الفرنسي، الظهير سلطان الغنام، واتهمه بعدم تنفيذ التعليمات الفنية، وقال له: «على لاجامي أفضل منك في مركز الظهير الأيمن».

وقال لجميع اللاعبين: «دللتكم بما فيه الكفاية.. وعندما تعود التدريبات الخميس المقبل ستشاهدون التعامل الحقيقي معكم».

واجتمع اللاعبون مع إدارة النادي، وأبلغوا المسئولين بأن الجو مع جارسيا غير صحي أو مناسب، ووصفوا تعامله مع بعض عناصر الفريق بالسيئ.

وتبحث إدارة نادي النصر عن مدير فني خلال الأيام المقبلة، خلفًا لـ"رودي جارسيا"، ويعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي الحالي، أبرز المرشحين وأكدت تقارير صحفية أن النادي السعودي قدم له عرضًا مغريًا لقيادة مواطنه رونالدو.