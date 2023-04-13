"النعمة الأول" و"كنائس الله" تقدمان التهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية لفوزه بالانتخابات

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس لطيف رمسيس توفيق، رئيس المجمع العام لكنائس الله، عضو المجلس الإنجيلي العام، وعددًا من قيادات المجمع، كما استقبل زكي القس جمال عبد المسيح، رئيس مجمع كنائس النعمة الأول، ووفدًا مرافقًا له، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للطائفة الإنجيلية بمصر.
ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمهنئين، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتهنئة، وقال "زكي": "تهنئكتم تسر قلبي، ونشكر الله على علاقة المحبة التي تربط الإخوة معًا، وأعتز كثيرا بزيارة جميع الأحباء من رؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر".
وشارك في التهنئة من وفد مجمع كنائس النعمة الأول، القس أيمن فهمي حبيب، نائب رئيس المجمع، والقس محب ماهر كامل، سكرتير المجمع، والقس تامر كرم جرجس، سكرتير المجمع، والمهندس وجيه سلامة غبريال، أمين صندوق المجمع، والدكتور القس أشرف وسيلي، رئيس كلية كورنرستون، والقس خليل إبراهيم، عضو اللجنة التنفيذية، و الأخ أمجد ناجح، قائد خدمة ريما مصر، والقس أمجد موسى راعي خدمة الأيتام.
ومن وفد مجمع كنائس الله بمصر القس إيهاب إيليا رياض، نائب رئيس المجمع، والدكتور القس مايكل مكرم عزيز، أمين الصندوق، والقس هاني لطفي ثابت، سكرتير المجمع، والقس رامي إدوار عوني، عضو اللجنة التنفيذية.