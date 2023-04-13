الإحصاء: إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة 246.1 ألف وحدة عام 2021/2022

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الخميس، "نشرة الإسكان فى مصر" خلال عام 2021 / 2022 وأهم مؤشراتها، أنه بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 246.1 ألف وحدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرها 143.5مليار جنيه مقابل 336.3 ألف وحدة عام 2020/2021 باستثمارات قدرهـا 150 مليار جنيه.

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقـا لنوعية البنـاء بعدد 139.8ألف وحدة بنسبة قدرها 56.8٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 69.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 28.4٪ ويليـه الإسكان الفاخر بعـدد 22.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.2٪, ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.8ألف وحدة بنسبة قدرها 5.6٪ من الإجمالي العام عام 2021/2022.

وأشار الجهاز إلى أنه تم تنفيذ عدد 130.7 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) عام 2021/2022 بنسبة 53.1٪ من الإجمالي العام مقابل 166.5 ألف وحدة عام 2020/2021.

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 97.3 ألف وحدة بنسبة 74.5٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 16.8ألف وحدة بنسبة 12.9٪، ثم الإسكان المتوسط بعدد 16.3 ألف وحدة بنسبة 12.5٪ يليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 136 وحدة بنسبة 0.1 ٪ من إجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بعـدد 50.1 ألـف وحــدة بنسبـة 38.3 ٪ يليها محافظة الجيزة بعدد 23.2 ألف وحدة بنسبة 17.8٪ ومحافظــة الإسماعيلية فى المرتبة الأخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).

ولفت الجهاز إلى أنه تم تنفيذ 115.4 ألف وحدة بواسطـة القطاع الخاص عام 2021/2022 بنسبـة 46.9٪ من الإجمــالى العــام مقابل 169.8 ألف وحدة عام 2020/2021.

وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 53.5 ألف وحدة بنسبة 46.3٪ يلية الإسكان الاقتصادي بعدد 42.5 ألف وحــدة بنسبة 36.8٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.7 ألف وحدة بنسبة 11.9٪ ثم الإسكان الفاخر بـ5.8 ألف وحدة بنسبة 5٪ من إجمالي القطاع الخاص.

كما جاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولـى بعدد 26.5 ألف وحدة بنسبة 23٪ يليها محافظة الشرقية بعدد 15.1 ألف وحدة بنسبة 13.1٪ ومحافظة بورسعيد فى المرتبة الأخيرة بعدد 233 وحدة بنسبة قدرها 0.2 ٪ من إجمالي القطاع الخاص.